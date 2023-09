MiLB: Eliézer Alfonzo Jr. se consagra campeón y podría apuntar a su estreno en Venezuela (+Detalles)

El receptor venezolano que pertenece a la organización de los Tigres de Detroit, Eliézer Alfonzo Jr., se ha consagrado campeón en Ligas Menores y ahora podría apuntar a realizar su estreno en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional.

En el circuito criollo forma parte de Leones del Caracas, aunque todavía no ha podido debutar. ¿Será la temporada 2023-2024 la de su primer turno al bate en la LVBP? Eso estaría por verse, no sería descabellado verlo uniformado como un león, pues la novena capitalina ha perdido parcialmente a su careta estelar, Freddy Fermín.

Por ahora, el hijo del ex toletero Eliézer Alfonzo, ha levantado el trofeo de campeón de la Liga del Este con los Erie SeaWolves, sucursal Doble A de los Tigres de Detroit. En ese sentido, los melenudos se han encargado de felicitarlo por su nuevo logro.

"Desde la organización felicitamos a nuestro pelotero por este título en su carrera", escribieron los Leones del Caracas en sus redes sociales.

En la postemporada de Doble A, Eliézer Alfonzo Jr. acumuló 3 inatrapables, 3 carreras remolcadas y 1 anotada, 3 boletos negociados y apenas 2 ponches en 13 turnos al bate. Su promedio ofensivo es de .231 con un OPS de .661.

En una entrevista para Detroit Free Press, el receptor de 24 años de edad comentó: "Quiero hacer mi propio nombre. No quiero ser la persona que es conocido porque su papá llegó as las Grandes Ligas. Quiero que la gente me conozca porque soy un buen jugador y que sepan quién soy", confesó al inicio de la temporada.