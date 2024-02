LVBP: Mira el tremendo "piropo" de Oswaldo Guillén para su bullpen de la Serie del Caribe (+Video)

Oswaldo Guillén, manager de los Tiburones de La Guaira, entró en los libros de historia en estos primeros meses del año 2024, al convertirse en el segundo manager en toda la historia del beisbol en ser campeón de una liga del Caribe, de la Serie del Caribe y de las Grandes Ligas, igualando un registro que solo había logrado el histórico Tommy Lasorda.

Meridiano Televisión tuvo el honor de conversar en exclusiva con el histórico dirigente criollo, quien rompió la sequía de 37 años sin títulos de La Guaira en la LVBP, y de 14 años sin ganar la Serie del Caribe que tenía Venezuela.

Aunque Guillén es el autor intelectual de estas dos grandes hazañas que pusieron a vibrar a todo el beisbol venezolano, ciertamente los grandes protagonistas estuvieron el terreno de juego. Tal y como lo hizo durante las últimas semanas, Guillén no tuvo problema alguno en deshacerse en elogios hacia sus dirigidos en las cámaras de Meridiano TV, e incluso lanzó un "piropo" tremendo para los integrantes de su bullpen en la Serie del Caribe.

"El bullpen mío en la Serie del Caribe (Cavanerio, Bracho, Vizcaya y Hernández) es mejor que el bullpen de todos los equipos de la División Central de la Liga Americana en las Grandes Ligas", dijo de manera bastante clara el manager venezolano, quien además es una voz autorizada para hablar del tema, ya que como afirma, Guillén trabaja como comentarista y "veo el beisbol de Grandes Ligas todos los días".

Además, "Ozzie" volvió a insistir en que en Venezuela existen muchos jugadores que por lo menos deberían estar en la órbita de las organizaciones del beisbol estadounidense, ya que tienen el talento para estar a ese nivel.

"Me molesta que a jugadores como Tovar o Amarista no les echen ni una mirada. Decir 'vamos a mirarlo' y si no les sirve bótenlos", comentó Guillén, algo que ya viene denunciando desde la Serie del Caribe.