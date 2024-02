LVBP: Esto dice Oswaldo Guillén de su vuelta a Tiburones de La Guaira (+Video)

Meridiano TV estuvo en exclusiva con el alto mando de Tiburones de La Guaira y esencialmente con Oswaldo Guillén que no dudo en mostrar toda su felicidad de volver al equipo que lo vio nacer como pelotero y a quienes ayudo de buena manera en acabar la sequía de títulos que tenían dentro de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP).

"Han sido días duros pero muy sabrosos, no te voy a decir que soñados verdad porque un ser humano puede soñar en muchas y yo creo mucho en las metas. Creo que la nueva gerencia, el nuevo dueño de tiburones me dieron la oportunidad de regresar aqui de hacer lo que me gusta hacer y especialmente con el equipo que me vio nacer y asar estos momentos lo hemos disfrutad", argumentó sobre su presencia con Tiburones en la LVBP.

Recordemos que Guillén acabó con la sequía de 38 años de títulos dentro del a pelota rentada en Venezuela y ahora lo hizo con una de 15 en la Serie del Caribe, pero ahora con esto el manager logra algo que solo había conseguido la leyenda del beisbol, Tommy Lasorda. Lo histórico que alcanzó el mandamás de los salados es que se unió con Lasorda como los únicos en ser campeones como manager de Serie Mundial, Serie del Caribe y una Liga Invernal.