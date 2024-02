LVBP: Oswaldo Guillén: "Mis peores recuerdos son en ese estadio" (+Video)

Meridiano TV estuvo en exclusiva con el alto mando de Tiburones de La Guaira y esencialmente con Oswaldo Guillén flamante manager campeón de Venezuela y del Caribe que no dejó pasar para hablar de un tema en específico, ese altercado que tuvo con el jefe de seguridad del LoanDepot Park de Miami.

Gran parte de este mal rato que pasó Guillén fue por parte de un trabajador del estadio que trato mal a la esposa del manager, este a su vez reaccionó y también posteó en redes sociales lo acontecido.

“Por una razón u otra ese estadio me ha dado tantas loqueras malas, son tantos los peores recuerdo de mi vida han sido en ese estadio, pero primero confusión porque la persona creía que tenia más fuerza que los demás, a mi lo que no me gusto fue la manera como trato a mi esposa”, enfatizó Ozzie.

También, argumentó que le gusta siempre dejar claro lo que verdaderamente ocurre tras el juego de beisbol, puesto que no todo es como parece.

“Yo le dije a mi esposa vámonos, porque a mi me gusta darle donde es para que la gente vea lo que exactamente está pasando, no lo que creen que esta pasando yo me fuera ido ¿Qué paso con Oswaldo? No, el no vino porque no lo dejaron entrar al estadio, allí matas la culebra por la cabeza”, sentenció.