MLB: Tres venezolanos destacan entre los jugadores de una sola franquicia en Las Mayores

Algo muy poco visto en los últimos años, son los jugadores de una sola franquicia, y desde la temporada 2000, solo 32 peloteros han jugado al menos 10 temporadas con la misma organización, destacando los venezolanos Félix Hernández, José Altuve y Salvador Pérez.

Solo 11 lanzadores entre los que sobresalen Adam Wainwright y Clayton Kershaw, se encuentra el “King”, Félix Hernández, quien disputó 15 temporadas con los Marineros de Seattle, con quienes dejó efectividad vitalicia de 3.42, con 2524 ponches en 2729.2 entradas.

21 son los jugadores de posición, con nombres importantes como Yadier Molina, Joe Mauer, Buster Posey entre los receptores de la lista, colocándose entre ellos Salvador Pérez, quien ya cuenta con 12 campañas con los Reales de Kansas City, con quienes ha ganado cinco Guantes de Oro y una Serie Mundial.

Entre los jugadores de posición destacan David Wright, Mike Trout y Dustin Pedroia, pero “Astroboy”, José Altuve ya tiene la experiencia necesaria para ser considerado jugador franquicia de los Astros de Houston, con quienes ha ganado dos anillos de Serie Mundial en 11 campañas.

