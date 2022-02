Escándalo: Peloteros de Grandes Ligas confirman uso de sustancias prohibidas

Harold Capote Fernández

En medio del juicio que se sigue por la muerte del otrora lanzador de los Angelinos de Los Ángeles, Tyler Skaggs, ocurrida el 1 de julio de 2019, este martes cuatro jugadores de las Grandes Ligas testificaron haber recibido pastillas de oxicodona por parte de un extrabajador de la organización californiana.

Matt Harvey, Mike Morin, Cam Bedrosian (lanzadores) y CJ Cron (inicialista) realizaron la aseveración.

Lea también: Gabriel Arias el fuerte prospecto venezolano de los Guardianes de Cleveland (+Videos)

A pesar de la aplicación periódica de pruebas anti dopaje y anti drogas aplicadas por la MLB, Harvey admitió en la audiencia realizada este 15 de febrero, haber consumido cocaína antes de llegar a los Angelinos en 2019, así como durante esa temporada. Reconoció además que durante ese año probó oxicodona, sustancia que le fue proporcionada por Skaggs y que él también le facilitó drogas al fallecido serpentinero.

Matt Harvey literally having coke nose bleeds on the mound and the Wilpons and Sandy Alderson were like LOL Dark Knight yo pic.twitter.com/YYStBpZ02M