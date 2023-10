¿Quién será el próximo? Estos son los últimos campeones de la LIDOM

La próxima temporada 2023-24 de la Liga de Beisbol Profesional de la República Dominicana comenzará oficialmente el próximo 19 de octubre con los partidos de Toros del Este vs Estrellas Orientales; Gigantes del Cibao vs Águilas Cibaeñas y Leones del Escogido vs Tigres del Licey.

Los campeones defensores del torneo nacional y de la Serie del Caribe, los Tigres del Licey, estarán dando todo para intentar ganar la LIDOM por vigésima cuarta vez; aunque la gran cantidad de talentos que hacen vida en las otras franquicias harán que la venidera zafra sea extremadamente competitiva.

A continuación, se presentan los cinco campeones más recientes:

Temporada 2022-23: Tigres del Licey

Temporada 2021-22: Gigantes del Cibao

Temporada 2020-21: Águilas Cibaeñas

Temporada 2019-20: Toros del Este

Temporada 2018-19: Estrellas Orientales