Oswaldo Guillén afirma que dirigir en la MLB no es garantía para tener buenos números en el Caribe (+video)

Este jueves el conjunto de los Tiburones de La Guaira avanzó a la gran final de la Serie del Caribe Miami 2024 y el estratega Oswaldo Guillén está a un triunfo de hacer historia si logra darle este título a los ya campeones de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional.

"Ozzie" llevó a la novena litoralense a consagrarse monarcas de la pelota criolla después de casi 38 años de sequía y ahora quiere darles su primer trofeo de la región, no obstante, asegura que el éxito que está teniendo en su tercera oportunidad al frente de esta escuadra no es por su experiencia en la gran carpa.

El dirigente fue consultado en la rueda de prensa después del lauro en las semifinales contra Curazao en más de una oportunidad si le gustaría dirigir en otra Liga del Caribe, nombrándole específicamente a la mexicana y también la Dominicana.

En referencia a ser manager en el país azteca, Guillén declaró que sí le gustaría porque México es la nación más organizada a nivel beisbolero en la región, debido a que juegan durante todo el año y eso es lo que más le atrae de ellos, pero añadió que lo pensaría es por el tema de los viajes y de su familia, la prioridad de él.

En cuanto a la LIDOM, "Ozzie" dijo que le encantaría dirigir por el gran nivel que hay en ese torneo y que ya recibió algunas ofertas anteriormente, de hecho, su oferta más reciente en Dominicana fue justamente con los ganadores (Licey). "En septiembre me llamó Emilio Bonifacio, para que dirigiera a Licey".

No obstante, Oswaldo tocó el tema en su respuesta de lo difícil que es ser entrenador en las ligas invernales por el poco tiempo e incluso expresa que es más complicado estar como estratega en el Caribe que en Las Mayores.

"Es más fácil dirigir en Grandes Ligas que en el Caribe, para que sepan", enfatizó Guillén, a lo que añadió, "Y el que diga que no, cállese la boca porque yo lo he hecho en los dos, he fracasado en ambos y también he tenido muchas cosas buenas en los dos".

Para concluir, el estratega hizo alusión a la situación en el país con los entrenadores. "Imagínate en Venezuela: botaron a Miguel Cairo y dirigió en la Grandes Ligas; botaron a Alfredo (Pedrique), me botaron a mí y botaron a Carlitos (Mendoza). Podemos managar en Estados Unidos, pero en Venezuela somos unas plastas"

Esto lo argumento diciendo que el fanatismo en la región es mucho más pasional y por eso cuando no salen las cosas, los aficionados no tienen compasión.