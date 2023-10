LMP: Charros de Jalisco incorporó a dos estrellas para la temporada 2023-2024

Charros de Jalisco incorporó a dos toleteros este miércoles para la temporada 2023-2024 de la Liga Mexicana de Beisbol del Pacífico.

Los dos jugadores son Humberto Castellanos y Félix Pérez, quien vuelve con el equipo tras estar con Jalisco en la campaña 2021-2022.

Además también se incorporaron Joe Corbett, y los jóvenes Jared Serna y Édgar Manzo.

Félix Pérez estuvo la pasada temporada con Venados de Mazatlán, pero este año regresa a los Charros. El cubano expresó que su misión es llegar a la Serie del Caribe 2024.

“Siempre he sido un profesional y traté de no cerrarme las puertas, cuando salí de Charros me sentí acongojado pero hoy estoy de regreso, vivir lo que estamos por vivir es maravilloso, estoy muy contento de estar acá y el objetivo es único: ir a Miami 2024”, dijo Pérez.

El grandeliga mexicano Humberto Castellanos lanzará con los Charros tras recuperarse de una lesión en su hombro durante el mes de agosto.

Castellanos no lanzó este año ni en Ligas Menores ni en Grandes Ligas con la organización de Arizona Diamondbacks. Por lo que le permitieron lanzar en la Liga Mexicana con los Charros.

“Inicialmente estaré en el bullpen, por lo de mi recuperación, pero conforme avance la temporada espero poder ayudar abriendo, pero yo vengo a ayudar al equipo, no importa si es abriendo o relevando o cerrando, aquí necesitamos que Charros gane; ya estoy recuperado al 100%, estoy ready para iniciar la temporada con Charros”, comentó.