LIDOM: Michael De León, el buen vino de los Tigres del Licey

La experiencia hace la diferencia, se suele decir, y es algo que en este punto abarca a los Tigres del Licey en el comienzo de la temporada 2022/2023 de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM); los actuales campeones cuentan en su nómina con uno de los jugadores más experimentados en toda el área del Caribe.

Hablamos del infielder Michael de León que ha desarrollado rol protagónico en este comienzo de la pelota merenguera, siendo titular en 8 de los 12 partidos del conjunto.

“La clave ha sido la preparación y la paciencia. Me integré temprano al equipo. Desde los entrenamientos he venido realizando un trabajo arduo y me he sentido bien físicamente y con confianza. Es más que un privilegio recibir dicha confianza y oportunidad de aumentar mi rol y saber que las cosas van fluyendo bien” señaló en nota de prensa tomada del portal web del equipo felino.

El beisbol, como todo en la vida, es un proceso de desarrollo, así ha sido para este jugador de cuadro que debió acumular 215 apariciones para conectar su primer jonrón en Lidom, desde la campaña pasada acumula 3:

“Uno tiene la obligación de venir cada año mejor físicamente. Trabajar en pequeños detalles para que las cosas sigan pasando. Al final, en un parque grande como este no debe ser el objetivo buscar un cuadrangular, pero cuando te fortaleces físicamente y haces un buen contacto la pelota puede salir” recalcó.

Gracias a su trayectoria, 8 torneos, De León hoy día es pelotero referencia para la sangre emergente en el Licey:

“Uno trata de mantener el equipo activo sobre todo cuando las cosas en el terreno no están saliendo. Tomamos carta en el asunto, si uno está jugando y cuando no se está jugando uno trata de mantener un buen ambiente y el ánimo del equipo” agregó.

Para la jornada de este jueves, los Tigres se presentan con racha adversa de 3 caídas al hilo, algo que no perturba el sueño de este experimentado jugador:

“No considero que sea una mala racha, apenas van 12 partidos. Esta liga no es de los mejores tras 12 sino de 50 juegos. Lo que tenemos que concentrarnos es en divertirnos y dar lo mejor de nosotros en el terreno” reflexionó.