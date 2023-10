LIDOM: Leones del Escogido sigue sumando brazos a su cuerpo de lanzadores

Alex Colomé y Carlos Martínez, dos experimentados lanzadores, se integraron esta semana a los entrenamientos de los Leones del Escogido.

Ambos serpentineros se mostraron optimistas y confiados de cara a la temporada de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LiDom) 2023-24. Asimismo, destacaron la armonía y el ambiente del equipo.

Alex Colomé, quien fue miembro de los equipos campeones del Escogido en las temporadas 2011-12 y 2015-16, elogió la preparación del equipo y la animación de los jugadores.

Destacó que se está haciendo lo necesario para lograr el éxito en la venidera campaña, al tiempo que se mostró listo para dar lo mejor por el equipo y adaptarse a cualquier rol que se le asigne.

Por su parte, Carlos Martínez, quien fue líder en ponches y aperturas durante la temporada pasada con las Águilas Cibaeñas, expresó su gratitud por el trato recibido en el club melenudo y resaltó la comunicación dentro de la organización del Escogido.

El serpentinero expresó que su brazo está en óptimas condiciones, a lo que añadió que su objetivo principal es ayudar al equipo en todo lo que pueda.

“Yo sé que voy a meter mano ‘full’ y hasta que no vea un avión del Escogido volando hacia Miami (Serie del Caribe) no me bajo del montículo”, afirmó Martínez.