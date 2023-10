LIDOM: Esto dijo Gustavo Núñez de su incorporación a los Toros del Este

El infielder dominicano Gustavo Núñez se incorporó a los entrenamientos de pretemporada de los Toros del Este, conjunto al que llegó mediante la agencia Libre. En Medio de su preparación, el jugador conversó sobre su paso por la pelota mexicana, así como de su llegada al conjunto taurino.

En relación a su salida de las Estrellas Orientales, el infielder señaló que fue bastante difícil, “Pero como dicen, ‘esto es un negocio’ y uno tiene que ir donde se pueda llevar el pan a su familia”, asimismo agradeció a los fanáticos verdes por su apoyo y comprensión.

Asimismo, destacó el grupo de jugadores que conforman la plantilla de los Toros del Este. “

“Tenemos un buen núcleo aquí, muchos muchachos jóvenes, con mucho talento, con deseo de mostrar lo que tienen, yo sé que van a hacer el trabajo”, expresó.

El campocorto precisó que los extranjeros en la Liga Mexicana deben estar preparados para jugar todos los días y dar el cien por cien.

“Le doy gracias a Dios, porque me dio la fortaleza y la fuerza de tener una buena temporada, eso era lo que buscaba y se me dio (…) Me sentía físicamente bien para jugar todos los días, me mantenía siempre trabajando y gracias a Dios se nos dio”, expresó.

Núñez, ha jugado sus 13 temporadas en Lidom para las Estrellas Orientales, viene de batear para .279 con 18 anotadas, seis remolcadas y cinco bases robadas en la Serie Regular, mientras que en playoffs promedió .328 con nueve anotadas y seis producidas.