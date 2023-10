LIDOM: El primer pick del Escogido en el Draft de novatos ya se reportó a los entrenamientos

El prospecto número 1 de los Rays de Tampa Bay, Junior Caminero, se reportó a los entrenamientos de los Leones del Escogido para la temporada 2023-2024 de la Liga de Beisbol de la República Dominicana.

Caminero fue el primer pick del Draft de Novato por el Escogido y hará su debut en la pelota de su país natal.

“Me siento muy orgulloso de estar aquí”. Dijo Caminero. “Ya estoy ansioso por que comience. Ponerme esta camiseta, formar parte de los Leones, me siento muy agradecido con el equipo que me dio la oportunidad, estoy muy feliz por portar este uniforme”.

Caminero fue subido por los Rays en la recta final de temporada regular. En siete encuentros bateó para .235 con ocho hits, un doble, un cuadrangular, siete empujadas y cuatro anotadas.

“Trataré de dar lo mejor de mí, buscar la corona 17, aportar mi granito de arena y dar lo mejor dentro y fuera del terreno, ya estoy ansioso por comenzar y dar lo mejor”.

El prospecto también reveló que jugará hasta el 20 de noviembre y el compromiso ante Tigres del Licey en casa será el último para él según lo ordenado por su organización de Grandes Ligas.

“No esperaba que me subieran este año. Pero el trabajo habla por sí solo. Agradecido con Dios siempre, fue una experiencia única, el año que viene llegaré listo. Jugar mi primer playoff fue algo único. Desde que me subieron viví esa experiencia, aprendí de esos peloteros que ya son estrellas como Yandy Díaz, me dieron muchos consejos, me sentí en confianza, es algo que nunca voy a olvidar”.

Caminero resaltó la química dentro del clubhouse del Escogido y que se sintió bien recibido por sus nuevos compañeros. También agregó que se enfocará en mejorar su defensa para llegar en las mejores condiciones posibles a los Spring Training el año que viene.