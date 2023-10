LIDOM: El cubano Dairon Blanco se unirá a Estrellas Orientales (+Detalles)

Luego de que la semana pasada la gerencia de Leones de Ponce, equipo de la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico (LBPRC), interpusiera una demanda a Estrellas Orientales de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM), porque según la escuadra melenuda, el equipo dominicano había violado junto a las Águilas Cibaeñas el Winter League Agreement y al Reglamento General de la CBPC, por anunciar la contratación del grandeliga cubano Dairon Blanco, ya parece que existe una resolución a este conflicto.

Y es que la demanda de Ponce fue rechazada y Blanco podrá jugar libremente con Estrellas. Se espera por la oficialización de Los Verdes, pero ya todo estaría encaminado.

El agente del jardinero de los Reales de Kansas City, había comentado previamente en una entrevista a ESPN que su representado si jugaría con Estrellas.

“Son cosas que no entiendo y más en un equipo que tiene tanta experiencia de años firmando”, declaró el representante del cubano, Carlos Pérez. “Dairon Blanco pertenecía a los Toros (del Este) y no fue a ese equipo porque no le había llegado el pasaporte para poder jugar en República Dominicana. Se habla con los Toros y se les explicó la situación para que pudiera ir a Puerto Rico como es territorio de Estados Unidos, y ahí podía jugar.”