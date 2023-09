Catcher de Tigres de Licey llega con todo al equipo: “Estamos aquí para ganar”

Los Tigres del Licey continúan su preparación para la temporada 2023-2024 y el catcher Maxwell Romero está listo para darlo todo por el equipo quisqueyano en esta campaña.

Romero, de 22 años, pertenece a la organización de los Nacionales de Washington, equipo con el que debutó profesionalmente en 2022.

“Fue una experiencia increíble, mi primer año fue bueno. Me sentí muy contento con todo lo que ocurrió, a pesar de que me lastimé y me perdí algunos meses, pero en mi regreso estuve listo para hacer lo que tenía que hacer”, dijo.

El toletero nacido en Miami estuvo en Clase A con 7 jonrones, 11 dobles y 37 carreras impulsadas.

“Solo tomé más turnos y adquirí más experiencia, por lo que me sentí confiado. Comencé este año sabiendo que soy un prospecto y que la gente se me acercaría para aconsejarme sobre qué debía hacer, eso ayudó”, comentó refiriéndose a su mejoría en el plato.

Romero fue seleccionado en la cotava ronda de novatos en este año y afirmó que jugar para Licey es una meta puesto que su papá es fanático de los Tigres desde hace muchos años.

“Estaba viendo por televisión con mi familia y cuando escuchamos mi nombre se sintió muy bien. Era algo que mi papá estaba esperando por mucho tiempo. Él es liceísta desde pequeño y desde siempre me ha enseñado todo sobre el Licey, así que cuando tuve la oportunidad fue increíble el poder experimentarlo”, comentó.