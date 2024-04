NBA: ¡Traición! Mira lo que le hizo Joel Embiid al presidente de Francia

Joel Embiid es actualmente el Jugador Más Valioso de la NBA y este año solo las lesiones evitaron que compita para ser nuevamente el MVP de la liga. Sin embargo, en las últimas semanas regreso listo para llevar a Philadelphia 76ers a los Playoffs.

Nadie duda de la calidad que tiene para jugar el nacido en Camerún. Durante el tiempo que estuvo en cancha, registró soberbios números de 34.7 puntos, 11.0 rebotes y 5.6 rebotes.

No obstante, a sus 30 años el pivot no ha participado en torneo internacionales de FIBA, debido a que su país de origen no es una potencia más allá de África. Pero esto no imposibilitó que quisiera jugar en competencias importantes como mundiales o Juegos Olímpicos. Incluso, se habló de que podía participar en la pasada Copa Mundial de 2023, con la selección de Francia.

Joel Embiid cambió de parecer

Embiid incluso llegó a pedirle expresamente a Emmanuel Macron que le dé los papales para ser ciudadano francés. En una carta que le envió al mandatario decía lo siguiente:

"Después de hablar con la Federación Francesa de Baloncesto, mi elección ya está hecha. Deseo realizar gestiones para obtener la naturalización francesa y así poder ser seleccionado con los Blues. Por eso no deseo jugar en ninguna otra selección nacional. Nunca he vestido los colores de ninguna selección nacional. Sería para mí un inmenso honor unirme a este equipo francés para participar en las próximas grandes competiciones internacionales".

Ahora, a pocos meses para los Juegos Olímpicos que se desarrollán este 2024 en París, Joel Embiid integran la lista del Team USA que competirá en la capital de Francia. Algo que no sentará muy bien entre los europeos, y principalmente en Macron, que esperaba contar con el pívot para los JJ.OO.