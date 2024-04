NBA: ¡Todavía no hemos terminado! Estrella de Golden State habló tras la eliminación (+Video)

La temporada 2023-24 de Golden State Warriors terminó de la peor manera, con una categórica derrota ante Sacramento Kings con marcador de 118-94 en el Play In de la NBA.

Los dirigidos por Steve kerr se vieron superados en todo momento por un equipo de Saramento más joven. El tridente de Stephen Curry, Klay Thompson y Draymond Green demostró que el paso de los años es para todos y no tuvo la misma incidencia que hubo en la última década, cuando se creó una dinastía de cuatro anillos.

Curry hizo 22 puntos, pero luego no fue acompañado por su escudero, Thompson, quien terminó sin unidades y un 0-10 en tiros de cancha. Con 12 tantos y seis capturas, Draymond tampocó tuvo un rol protagónico en el encuentro y no pudo hacer nada para frenar a Kings en el juego interno.

Draymond Green cree que todavía habrá más de Golden State Warriors en la NBA

No obstante, Green no cree que este haya sido el fin de la era de Golden State Warriors en la NBA. Así lo comentó durante su aparición en The Volume Sports. Allí habló sobre la eliminación y las sensaciones que hay dentro del equipo tras la derrota.

"Esto apesta. Pero tenemos que volver. No te puedes permitir perderte los Playoffs y que todo vaya a seguir igual. No es algo realista, especialmente para una organización tan exitosa como esta. Cuando estás en esta situación todas las opciones están sobre la mesa. Ahora ¿Qué pasará con el Big Three? Me gustaría tener una respuesta para eso. Lo que sí sé es que no hay una persona que no quiera tener a Klay Thompson en la organización. No hemos terminado. Es eso, el final de la temporada", comentó el ala-pívot.