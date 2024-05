NBA: ¿Se va en el verano? Jimmy Butler habla de su continuidad con el Miami Heat

Luego de una amarga eliminación y múltiples rumores sobre la posible salida de Jimmy Butler del Miami Heat, finalmente se ha dado a conocer el interés del jugador con su actual equipo, el cual es bastante positivo y calma a todos los aficionados.

Jimmy Butler no se va de Miami

Jimmy Butler, jugador estrella del Heat, ha expresado su deseo de llevar un campeonato al equipo y retirarse en Miami. En una reciente entrevista, el jugador estadounidense declaró: "Me siento como en casa, hombre. Realmente me importa la ciudad, realmente me importa la gente de esta ciudad. Miami me ha acogido. Me han pedido que les traiga algo que no han logrado desde LeBron, D-Wade y C-Bosh. Y quiero hacer eso. Así que tan pronto como mi rodilla se recupere, volveré con todo y todos lo saben"

Jimmy Butler, quien llegó al equipo en 2019, tiene claro lo que quiere hacer una vez que termine su carrera en la NBA. En una entrevista, mencionó que le gustaría trabajar en su propia cafetería, detrás de la barra preparando café. Butler expresó su entusiasmo por entrenar todos los días, pero también tiene planes para su vida después del baloncesto

Es importante destacar que Jimmy Butler ha demostrado un fuerte compromiso con la ciudad de Miami y su comunidad. Su deseo de llevar un campeonato al equipo y retirarse en Miami refleja su amor por la ciudad y su deseo de dejar un legado duradero en el Heat.

Una campaña positiva

En la actual campaña de la NBA registró 20.8 puntos, 5.3 rebotes y 5.0 asistencias junto con un porcentaje de tiros de campo de 49.9% durante la temporada regular, consolidándose nuevamente como una pieza clave del equipo.