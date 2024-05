NBA: ¿Quién es mejor? Esta leyenda de la liga elige a un histórico jugador por encima de Stephen Curry

Stephen Curry se ha convertido en uno de los mejores bases de la historia de la NBA. El jugador de Golden State Warriors ha conseguido cuatro títulos de la liga estadounidense y varios reconocimientos individuales, incluyendo dos premios de Jugador Más Valioso de la campaña regular y tener el récord de más triples anotados.

Sin embargo, en el debate sobre cuál es el mejor armador de la historia de la liga hay varios nombres que destacan y tienen los argumentos necesarios para ser considerados en esa conversación. El último en hablar sobre el tema fue Charles Barkley, quien encendió las redes sociales tras elegir a una leyenda de la Asociación por encima de Curry.

Barkley no elige a Curry

El ex jugador de Phoenix Suns comentó que preferiría a Isiah Thomas, ex miembro de Detroit Pistons, por encima de "Steph". "Si estuviera en un juego, si tuviera que elegir, y amo a Steph Curry y sé que la gente se conectaría a Internet porque no tienen vida, si tuviera que elegir entre Steph Curry y Isiah, probablemente elegiría a Isiah en un escenario", dijo.

"Sir Charles" siempre se ha declarado como un gran fanático del base de Golden State, por lo que sorprendió a todos eligiendo a Thomas, con quien se enfrentó en muchas ocasiones cuando él jugaba en Philadelphia 76ers y "Zeke" en Detroit Pistons.