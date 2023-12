NBA: ¿Se acabó? Esto es lo que piensa una de las estrellas de Phoenix Suns sobre el "Big Three" del equipo

Uno de los equipos que estuvo bastante activo en el mercado de intercambios fue Phoenix Suns, logrando conformar un "Big Three" con Devin Booker, Kevin Durant y Bradley Beal, pero no todo es color de rosas y el ambiente en Phoenix no es el mejor de todos actualmente.

Sus tres principales jugadores no han podido jugar juntos durante toda la campaña y eso ha tenido repercusiones dentro del camerino de Suns. Uno de los que más se ha visto incómodo con esta situación es Durant, quien no está contento con la actualidad de su equipo y esto podría traer problemas dentro de la química del conjunto dirigido por Frank Vogel.

Durant no está feliz

Según el periodista Adrian Wojnarowski, "Durantula" no se ha sentido cómodo dentro del equipo de Phoenix y esto podría terminar en un quiebre entre el jugador y la franquicia. "La gente en Phoenix y alrededor de la organización de los Suns ha sentido la frustración proveniente de Kevin Durant con los problemas de salud que rodean a Bradley Beal y el decepcionante elenco del banquillo", dijo Wojnarowski sobre Durant.

Desde su formación, el tridente ofensivo de Suns no ha podido disputar ningún partido juntos debido a los problemas de lesiones de Beal en su espalda y la falta de producción de los jugadores del banquillo de Vogel. Sin embargo, la gerencia de Phoenix arriesgó toda su base para hacerse con los servicios de Durant y Beal, incluyendo a varios jugadores de su segunda unidad para poder traer a dos poderosas armas en el ataque.

Ahora es turno de la organización poder cambiar la percepción que tiene Durant sobre la situación del equipo para evitar que pueda pedir un cambio y no hayan perdido a todas sus piezas por un jugador que ahora desee cambiar de aires en esta misma o, quizá, en la próxima zafra.