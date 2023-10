NBA: Saquille O'Neal se apunta para ser propietario de un equipo en Las Vegas (+Detalles)

Parece un tema de nunca acabar cuando se habla de que llegue una nueva franquicia a la NBA, sobretodo si tiene sede en Las Vegas, Nevada, estando desde hace un tiempo en la mira de la liga, así como el regreso de una franquicia a Seattle, pero a ciencias ciertas no terminan de decir cuando serían estas inclusiones, algo que el legendario Shaquille O'Neal espera con ansias.

Es que el integrante del Hall of Fame de la NBA, reveló recientemente que quiere ser propietario si se llega a dar la oportunidad de estar en la "Ciudad del pecado",

"Me gustaría tener mi propio grupo. Sé que a Las Vegas aún no se le ha otorgado un equipo de la NBA, pero si alguna vez llegan a un punto en el que se les otorgue un equipo, me gustaría ser parte de eso. No quiero asociarme con nadie. Lo quiero todo para mí", detalló O'Neal para el portal The Messenger.

Previamente el astro de Los Ángeles Lakers, LeBron James había mostrado gran interés, pero Shaq no quiere compartir con nadie los derechos de ese anhelado quinteto de Las Vegas.

En estos momentos su fortuna está valorada en 400 millones de dólares y las franquicias se están vendiendo por miles de millones. Por el momento le queda esperar a que la NBA otorgue el permiso para un soñado equipo en esa ciudad.