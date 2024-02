NBA: ¿Próximo Salón de la Fama? El alucinante registro de Víctor Wembanyama que lo convertirá en leyenda

Aunque San Antonio Spurs se hunden en el sótano de la Conferencia Oeste, Víctor Wembanyama resalta como una de las pocos cosas positivas del equipo en este primera mitad de la temporada.

El francés de 2.24 metros cerró con bombos y platillos una primera parte de campaña con números alucinantes y como el gran candidato a quedarse con el Novato del Año a final de la vigente zafra. En su último partido ante Dallas Mavericks, el interno de 20 años brilló con 26 puntos, nueve rebotes, cinco asistencias y tres bloqueos.

En una de sus últimas presentaciones, el centro convirtió un triple-doble mágico con 27 unidades, 14 tableros y 10 bloqueos frente a Toronto Raptors. Su histórica hazaña mejoró sus brillantes registros en lo que va temporada y se puso a la par de grandes leyendas de la mejor liga de baloncesto del mundo.

Frente a los canadienses, Wemby se convirtió en el quinto jugador de todos los tiempos con un triple-doble con doble dígito de tapones. Previo al Juego de Estrellas de la NBA, el alíen presenta promedios envidiables con 20.5 tantos, 10.0 tableros y 3.2 bloqueos por noche.

De acuerdo con StatMuse, los últimos jugadores con dichos promedios en una ronda regular fueron de Shaquille O'Neal y David Robinson, ambos cerraron sus carreras convertidos en Hall Of Fame. Aunque no recibió la invitación para su primer All Star Game, el rookie de San Antonio está cumpliendo con las expectativas cuando fue elegido en el primer pick del Draft 2023.