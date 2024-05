NBA: ¿Problemas en Phoenix? Este es el jugador del "Big-Three" que debería salir del equipo para la próxima temporada

Uno de los equipos que resultó ser un fracaso en esta temporada 2023-24 de la NBA fue Phoenix Suns. El conjunto de Arizona, que armó un "Big-Three" con Kevin Durant, Devin Booker y Bradley Beal, no pudo ser constante a lo largo de la campaña y cayó en la primera ronda de los Playoffs ante Minnesota Timberwolves.

El tridente de jugadores no fue suficiente para superar a un rival como Minnesota, siendo barridos por Anthony Edwards y compañía en cuatro compromisos. Por este motivo, el futuro de estas estrellas parece estar en duda y la gerencia podría ver con buenos ojos hacer algunos cambios en su plantilla para la próxima zafra.

¿Phoenix debería cambiar a Durant, Booker o Beal?

De acuerdo al periodista Stephen A. Smith, el equipo de Phoenix debería salir de Durant y aseguró que no son un verdadero "Big-Three". Kevin Durant en Phoenix es un problema… No son los tres grandes. Son los tres grandes en dinero. Son tres grandes de nombre. Pero no hay tres grandes en producción", expresó.

En esta zafra, "KD" promedió 27.1 puntos, 6.6 rebotes y 5 asistencias en 75 compromisos. Asimismo, fue el que más partido disputó entre las estrellas de la franquicia, pero en postemporada no tuvo tanto impacto para tratar de llevar a su equipo a la siguiente ronda.

Antes de iniciar la temporada, Suns se perfilaba a ser uno de los equipos a luchar por el título e, incluso, arrancó con el cartel de favorito dentro de la Conferencia Oeste. Sin embargo, las lesiones no permitieron que sus tres estrellas pudieran adaptarse al sistema del coach Frank Vogel durante la campaña regular y esto les pasó factura en Playoffs.