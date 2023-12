NBA:¿Problemas en el vestuario? Esto dijo Eric Gordon sobre la ofensiva de Phoenix Suns

Phoenix Suns quiere ir por el título esta misma temporada en la NBA. Es por ello que ha armado un conjunto que pueda cumplir esa meta y se hicieron con los servicios de Kevin Durant y Bradley Beal.

Junto a Booker, ellos tres están llamados a ser los principales referentes de Phoenix, pero también han conseguido piezas importantes que puedan aportar desde el banquillo como Eric Gordon, quien ha obtenido en años anteriores el premio al Sexto Hombre del Año.

Sin embargo, su rol dentro del equipo no le ha parecido adecuado y esto podría suponer un problema para el entrenador Frank Vogel.

No le pasan el balón

Sobre esta situación, Gordon ha comentado que no se siente a gusto y no es tomado en cuenta dentro del sistema ofensivo de Vogel, que tiende a llevar el balón a uno de sus tres grandes jugadores.

"Últimamente, no la he estado tocando realmente", dijo el jugador sobre no recibir el balón durante el ataque de su equipo.

Vogel, quien es el entrenador entonces jefe del equipo de Suns desde esta Zafra, tiene que balancear la ofensiva para que esta no dependa enteramente de Beal, Booker y Durant, pero es díficil debido a que son tres jugadores que tienden a retener mucho el balón en las manos y esto dificulta el hecho de que la pelota pueda correr o ejecutar una jugada completa sin que alguno de ellos decida tomar un lanzamiento.

Además, esto podría sentar un precedente que perjudique la química del equipo y que estos comentarios de Gordon puedan ser sacados de contexto y terminen afectando el trabajo de Vogel como coach.

Sin embargo, la temporada es joven y le queda mucho al experimentado entrenador pueda organizar a sus muchachos y que todos estén contentos con su rol dentro del tabloncillo y en el conjunto, que está llamado a ser uno de los rivales a vencer dentro de la Conferencia Oeste de la NBA.