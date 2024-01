NBA: ¿Pagó los platos rotos? Luka Doncic hace expulsar a un fanático y luego se encara con un periodista

Las cosas no han resultado de la mejor manera para Luka Doncic, quien vio como su equipo fue vapuleado en una nueva derrota (132-109) ante los Phoenix Suns, en la jornada de este miércoles por la noche.

Pese a su casi triple-doble con 34 puntos, nueve asistencias y ocho rebotes, el escolta fue superado en números ante una brillante presentación Devin Booker de 46 unidades, siete capturas y tres habilitaciones para consagrarse como la máxima figura del partido, en el American Airlines Center.

Pero la descomunal presentación de Booker quedó en segundo plano, ya que el esloveno estuvo envuelto en polémica tras la expulsión de un fanático que lo estaba insultando durante el compromiso y luego un duro cruce de palabras con una periodista en la conferencia de prensa postpartido.

De acuerdo con la información de Tim MacMahon de ESPN, un aficionado de los Suns estuvo insultando a la estrella de Dallas durante toda la primera mitad del desafío. "¡Luka, estás cansado! ¡Pon tu trasero en la caminadora!", fueron los gritos que provocó la molestia de Doncic.

Luego de la derrota, el mismo reportero le preguntó sobre el motivo de querer expulsar al fanático rival y fue cuando el guardia de los tejanos recriminó al periodista de solo mencionar momentos malos de él.

"Vi lo que dijiste sobre el aficionado, y no es verdad en absoluto", dijo Luka. "Sabía que tú ibas a ser el primero en comentar algo al respecto. Yo no voy a decir lo que dijo, pero me parece gracioso que siempre seas el primero en decir cualquier cosa mala sobre mí", señaló el jugador a MacMahon.

La fuerte reacción del Novato del Año de la 2018-19 pudo haberse producido tras el calentón de salir derrotado por 23 unidades de diferencia en su propio pabellón. El revés ante el conjunto de Arizona extiende el mal momento que atraviesan los tejanos tras sufrir su cuarta caída en los últimos cinco juegos.