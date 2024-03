NBA: ¿Otro más? Esto fue lo que dijo Chris Paul sobre su llegada su salida de Houston Rockets (+Declaraciones)

Hace unos meses, James Harden se rebeló en contra de la gerencia de Philadelphia 76ers para salir del equipo y poder recalar en Los Angeles Clippers. Ante esto, la opinión pública quiso culpar a Harden del fracaso de 76ers en Playoffs, pero el jugador manifestó que decidió salir de la franquicia por diferencias con el gerente general Daryl Morey. Incluso, llegando a acusarlo de haberle mentido y que no estaría en un equipo donde él estuviera.

Sin embargo, estos habían compartido en Houston Rockets y fue una de las razones por las que "La Barba" decidió ir a Philadelphia. Ahora, Chris Paul rompió el silencio y habló de su salida de Houston, cuando terminó en Oklahoma City Thunder y cómo Morey lo engañó sobre donde terminaría jugando "CP3" hace varias temporadas.

Otro engaño

Paul, jugador de Golden State Warriors, comentó que Morey estuvo en contacto con él y le preguntó en diversas ocasiones sobre al destino que le hubiera gustado ir si era traspasado. "Fui al gimnasio para hacer ejercicio y Daryl me llamó... Me dijo: 'Sólo te llamaba para asegurarme de que no querías ir a OKC'. Pensé: 'No, ¿por qué no trasladé a 15 personas a Houston?' Y él dijo: 'Está bien, sólo me estaba asegurando'. Me dijo: 'Nunca te cambiaría a un lugar al que no quisieras ir porque elegiste venir de los Clippers'", dijo.

"Elegí ir a Houston desde Los Ángeles… estaba en la casa relajándome, estaba hablando por teléfono con Jada [esposa de Chris] y lo siguiente que sabes [la alerta] decía que me iban a cambiar [a OKC]", aseguró Paul sobre cómo se enteró de la noticia.

"Y entonces mi teléfono empezó a sonar y era Daryl llamando. Así que no lo sé... Daryl dijo: 'Oye, se mueve muy rápido'. Le dije: 'Está todo bien, sólo quiero que me digas una cosa'. Dijiste que no ibas a cambiarme, ¿verdad? Él dijo: 'Sí, dije eso, pero...' Le dije: 'Eso es todo lo que necesitaba saber'", finalizó "CP3", dejando claro que Morey no había cumplido su palabra y lo había mandado a un equipo que no quería estar. Sin embargo, Paul se convirtió en uno de los líderes y mentores en OKC, ayudando a jugadores como Shai Gilgeous-Alexander y Luguentz Dort.