NBA: ¡No se queda callado! Michael Jordan se pronuncia en contra de las afirmaciones de Stephen Curry (+Detalles)

Hace un par de días, la estrella de los Golden State Warriors, Stephen Curry sorprendió a todos al autoproclamarse el mejor point guard de todos los tiempos en una entrevista en el popular podcast ‘Gil Arena Show’.

En dicha entrevista, el “Chef” fue cuestionado sobre si consideraba que él era el mejor piloto de la historia de la NBA, a lo que respondió sin dudar: “Sí, lo soy. La discusión está entre Magic Johnson y yo, ¿no? Esa es la conversación sobre el mejor”.

Sin embargo, estas afirmaciones parecen no haber sentado nada bien a la leyenda de los Chicago Bulls y considerado por muchos el mejor jugador de la historia, Michael Jordan, quien recientemente le confesó al periodista Stephen A. Smith que Curry no estaba en lo correcto y que el histórico jugador de los Ángeles Lakers, Earvin Magic Johnson, era el poseedor de tal título.

Según Smith, recibió un mensaje de Jordan que dice lo siguiente: “Buenos días señor. Aunque lo mejor de cualquier cosa es siempre un debate, no estoy de acuerdo con lo que dijiste sobre el mejor armador de todos los tiempos. Magic Johnson es fácilmente el mejor armador la historia. Steph Curry está muy cerca, pero no frente a Magic. Él fue el mejor. Podemos continuar, pero no quiero quitarle demasiado tiempo. Sé que entiendes el punto. Por cierto, Magic tiene cinco campeonatos de la NBA”.

Recordemos que Jordan es una amistad muy cercana a Magic, quienes fueron rivales en su época y ambos son considerados leyendas de este deporte, por lo que MJ, quien ha jugado y observado varias épocas del baloncesto no ve a la estrella de los Warriors a la par del histórico armador de los Lakers.