NBA: Erik Spoelstra coloca a Anthony Edwards a la altura de esta leyenda (+Detalles)

Anthony Edwards ha sido uno de los jugadores que ha hecho un salto rápido al estrellato, el talento de este joven de 22 años ha dejado impresionados a muchos jugadores y entrenadores de la NBA y durante sus recientes juegos con la selección de Estados Unidos ha logrado mostrar su carácter y habilidad para desenvolverse al más alto nivel.

Tanto ha sido su impacto que el asistente del Team USA y actual entrenador del Miami Heat, Erik Spoelstra lo ha comparado con una leyenda del baloncesto que recientemente ingresó al Salón de la Fama.

Spoelstra nunca se olvidará de su exjugador Dwyane Wade, quien era un gran competidor, es por ello que a la hora de ver a Edwards suele recordar a la leyenda del Heat, quienes parecen tener cualidades similares de juego que ha llevado al entrenador a llenar de elogios a la estrella de los Minnesota Timberwolves.

“Es difícil no mirar a Anthony Edwards y no ver a Dwyane Wade en él. Y no soy un tipo que suela hacer comparaciones. Pero la forma que se mueve, la forma que se compite, la forma en que electriza a la multitud… Todo eso me recuerda al número 3. Se lo dije a Anthony, cuando lo veo siento que estoy retrocediendo en el tiempo”, explicó Spoelstra en declaraciones a medios internacionales.

Edwards figura como la pieza más importante del Team USA para la Copa del Mundo FIBA 2023, donde intentará darle el sexto campeonato a Estados Unidos en este certamen y junto a sus compañeros consolidar su hegemonía que ha caracterizado a este equipo durante años.