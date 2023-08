Mundial FIBA 2023: Estos son los duelos de Puerto Rico en la fase de grupos

Este viernes 25 de agosto comenzará la Copa Mundial de Baloncesto 2023, un evento que reúne a 32 delegaciones que lucharán por alcanzar el título. En esta ocasión la selección de Puerto Rico es una de los países latinoamericanos que llegan con muchas aspiraciones de conseguir grandes resultados.

El conjunto boricua formará parte del grupo B del certamen global de baloncesto, donde se medirá ante selecciones con buen talento en este deporte, por lo que no será un camino fácil para dicho equipo.

A pesar que en esta ocasión, Puerto Rico no contará con ninguna figura de la NBA, tiene una plantilla muy efectiva que le permitiría conseguir buenos resultados en los tabloncillos. Dicho equipo debutará este sábado 26 de agosto ante la selección de Sudán del Sur.

Tras culminar su primera responsabilidad con el equipo africano luchará ante Serbia el lunes 28 de agosto, este duelo apunta a ser el más complicado para los boricuas, quienes no llegan con mucho favoritismo de conseguir la victoria, sin embargo, esta franquicia promete hacer lo posible por darle la vuelta a todos los pronósticos en su contra.

Finalmente, Puerto Rico termina la fase de grupos enfrentando a China el próximo miércoles 30 de agosto, en esta disputa llega con muchos chances de ganar, tomando en cuenta que la delegación asiática no posee un equipo tan talentoso, pero no dejan de ser un rival del cual no hay que confiarse para evitar sorpresas.