NBA: ¿Mala suerte? Este es el particular récord de Kyrie Irving frente a Boston Celtics

La historia de Kyrie Irving con Boston Celtics no es una de las mejores. El base llegó a Boston desde Cleveland Cavaliers, debido a que quería ser el líder de la franquicia y abandonar la sombra de LeBron James para poder convertirse en el mejor jugador dentro de su equipo.

Pese a los intentos de la gerencia de Cleveland y James para retenerlo, Irving decidió marcharse y terminó en Celtics. Sin embargo, las lesiones no le permitieron estar al 100% y perdió gran parte de su tiempo allá recuperándose de diversas dolencias físicas. Incluso, llegó a prometer que renovaría en 2019, pero terminó abandonando al equipo y esto causó la molestia de los fanáticos bostonianos.

Luego, en uno de sus regresos al TD Garden cuando era miembro de Brooklyn Nets, la estrella de Dallas Mavericks tuvo un gesto bastante particular y que no le ha permitido volver a saber lo que es la victoria en la casa de Celtics.

Se le acabó la suerte

En su último encuentro, Irving y Mavericks cayeron frente a Boston por 138 a 110. Pese a sus 19 puntos y los 37 de Luka Doncic, los Mavs cayeron de visita y ahora "Uncle Drew" tiene un récord negativo cuando vuelve a lo que fue su hogar hace algunos años.

Desde que "Kai" pisoteó a "Lucky", la mascota y logo del equipo de Celtics, hace un par de años cuando era miembro de Nets no ha podido obtener un triunfo en el TD Garden. Con la última derrota, Irving acumula 10 de forma consecutiva cuando visita Massachusetts. Sin duda alguna, es un dato bastante particular y que deja en evidencia que Boston es uno de los equipos más sólidos de la liga, sobre todo cuando se enfrentan contra un ex miembro de su franquicia.