NBA: ¿Lo van a cambiar? Los Ángeles Lakers están sumamente molestos con Anthony Davis por esta razón

Denver Nuggets es el claro favorito para llevarse la serie de Playoffs ante Los Angeles Lakers, pues son los vigentes campeones de la NBA e igualaron el mejor récord de la Conferencia Oeste. Además, tienen en sus filas a Nikola Jokic, el que proablemente sea el Jugador Más Valioso de la temporada.

Ya dieron un golpe de autoridad en casa al ganar los dos partidos que jugaron. Sin embargo, no fue algo fácil de lograr. El pasado lunes 22 de abril Denver necesitó de un lanzamiento in extremis de Jamal Murray, el cual entró para sentenciar la victoria 101-99.

Algo que cayó muy fuerte sobre Los Angeles Lakers. Aunque ahora hay otro incoveniente. Se trata de las polémicas declaraciones de Anthony Davis, escudero de LeBron James en la ofensiva californiana, quien se quejó por no haber sido nominado al Jugador Defensivo del Año.

Anthony Davis cree que la NBA lo desprecia

"Nunca me van a dar el premio. A la NBA no le gusto. Lo tengo superado. Sé que soy el mejor defensor de la Liga. Simplemente haré lo que tengo que hacer para ayudar al equipo a ganar e intentar luchar por un campeonato. Ya he superado lo de los premios individuales”, dijo Davis.

Ahora, días después, parece que a la directiva de Los Angeles Lakers no le agradaron mucho las palabras de su estelar ala-pívot. De acuerdo al periodista de TNT Jared Greenberg, hubo malestar.

"Al hablar con personas dentro de la organización de los Lakers, francamente se sintieron molestos y decepcionados por los comentarios de AD", escribió Greenberg en su cuenta X.

Anthony Davis terminó la ronda regular con 24.7 puntos, 12.6 rebotes, 3.5 asistencias y 2.3 bloqueos.