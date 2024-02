NBA: ¡Les dijo de todo! Monty Williams explota con los árbitros por esta polémica decisión (+Video)

Absolutamente nada les ha salido bien a los Detroit Pistons en la presente temporada de la NBA. El equipo se quedó cerca de arrebatarle una victoria en el Madison Square Garden a los New York Knicks (113-111), en la jornada de este lunes 26 de febrero.

El equipo colista de la Conferencia Este se la puso bien complicada a la franquicia neoyorquina en su propio recinto y no se quedaron con el triunfo debido a un final polémico que le dio el lauro a los locales. El jugador Ausar Thompson fue arrollado por Donte DiVincenzo en los segundos finales del partido y éste terminó quitándose el balón para encestar dos unidades y poner arriba a Nueva York, a falta de 2.8 por jugar.

Lo que parecía una clara infracción del jugador de los Knicks hacía el novato de Detroit no fue sancionado por las autoridades del desafío y terminó siendo crucial en un nuevo revés del equipo con el peor récord de la campaña. Monty Williams, entrenador de los pistones, no se quedó callado y se descargó con los árbitros en la rueda de prensa postpartido.

"¿Dónde están ahora los medios de Nueva York? La decisión de la temporada. No cobraron nada. Ya basta. Hemos hecho todo de la manera correcta. Hemos llamado a la liga. Les hemos enviado clips de vídeo. Estamos hartos de de escuchar lo mismo una y otra vez", expresó furioso el coach.

El mandamás catalogó la decisión de los principales como "una abominación" y mostró su cansancio de ciertas "falencias" de los jueces en la temporada. "No puedes no ver eso en un partido de NBA. Punto. Y estoy cansado de hablar sobre ello", agregó el estratega, quien no acepto preguntas de los periodistas presentes.

Cabe recordar que, los Pistons batieron récord de más derrotas seguidas para un equipo de NBA (28) y siguen hundiéndose en el fondo del Este con una foja paupérrima de solo ocho triunfos y 49 reveses.