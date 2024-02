NBA: ¡Revelador! Draymond Green habla sobre el mejor jugador de la liga y no es Stephen Curry

Los Boston Celtics son, por lejos, el mejor equipo de la presente temporada de la NBA, ocupando la cima de la Conferencia Este en casi todo el año y a siete juegos y medio de su más cercano perseguidor, previo a la jornada de este martes 27 de febrero.

La franquicia de Massachusetts es el principal contendiente a conseguir el título a final de campaña y Jayson Tatum ha sido la cara importante de la exitosa zafra de su organización. Sin embargo, la estrella de 25 años no es considerado entre los principales candidatos al Jugador Más Valioso tras las descomunales actuaciones de Nikola Jokic, Shai Gilgeous-Alexander y Luka Doncic.

Draymond Green, estrella de los Golden State Warriors, dio las posibles razones de por qué el alero de los Celtics no es colocado entre los primeros contendientes el galardón, pese a los brillantes números que posee en la 2023-24.

"Jayson Tatum no será tomado en serio como MVP hasta que gane un campeonato. No ha sido así para todos los demás. No fue así para Nikola Jokic, no fue así para Giannis Antetokounmpo, no fue así para Joel Embiid", declaró el cuatro veces campeón de la NBA.

El ala-pívot de los Warriors dio a entender que los ya mencionados no necesitaron ganar un título para conquistar un MVP en la liga estadounidense. Cabe destacar que, Jokic y Antetokounmpo fueron fuertemente criticados en su momento por no titularse como monarcas.

Aunque sus números están por debajo de otros favoritos al premio, Tatum tiene grandes posibilidades de conseguir su primer anillo con Boston, quienes lucen el mejor récord de la zafra con 45 victorias y solo 12 reveses.