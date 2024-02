NBA: ¿Ganará Durant o Tatum? Suns y Celtics se pelean por adquirir a esta figura antes de la fecha límite de cambios

Durante estas últimas semanas del mes de enero, varios equipos se han interesado en adquirir a jugadores talentosos que se encuentran prestando sus servicios a franquicias que no poseen muchas condiciones para pelear por un campeonato.

Existen jugadores que no tienen mucho protagonismo por el rendimiento de sus equipos, aunque no significa que no sean jugadores buenísimos que puedan aportar su ayuda a las organizaciones de baloncesto que tienen muchas aspiraciones de clasificar a la postemporada y luchar por la conquista del título.

En este sentido debemos hablar de los Phoenix Suns y los Boston Celtics, quienes han mostrado un fuerte interés en el destacado alero de los Houston Rockets, Jae'Sean Tate, con la intención de adquirirlo antes de la fecha límite de cambios para reforzar sus filas y pelear por el campeonato.

Ambos equipos han estado siguiendo de cerca a Tate y están buscando activamente formas de incorporarlo a sus respectivos rosters antes de la fecha límite de intercambios de la NBA el jueves 9 de febrero. El jugador ha despertado un gran interés en el mercado debido a su versatilidad y habilidades en la cancha, lo que ha llevado a una competencia notable entre los equipos interesados en contar con sus servicios.

Hasta la fecha dicho jugador ha tenido un irregular rendimiento en los tabloncillos, registrando promedios ofensivos de 4.7 puntos, 3.4 rebotes y 1.1 asistencias por compromiso, este atleta ha registrado dichos números debido a los pocos minutos que le brindan en cancha, ya que en su promedio de minutos en esta temporada no sobrepasa los 20 minutos por juego, por lo que es posible que pueda rendir mucho mejor en otra franquicia.