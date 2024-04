NBA: ¿Falta poco para el adiós? Esto dijo LeBron James sobre cuánto tiempo le queda antes de retirarse

LeBron James se encuentra jugando su temporada 21 dentro de la NBA y, con 39 años de edad, cada vez pareciera más difícil poder llevar el ritmo de juego que ha tenido en esta campaña 2023-24 por mucho más tiempo. Por esta razón, el tema del retiro de James es una duda para todos debido a que el propio jugador se ha mantenido sin comentarios al respecto.

Sin embargo, tras la victoria ante Brooklyn Nets, donde aportó 40 puntos con nueve triples, "King James" habló sobre cuánto tiempo le queda en la liga estadounidense, pero no estableció una fecha límite para colgar las zapatillas tras haber debutado con Cleveland Cavaliers en 2003.

¿Hasta cuando jugará James?

James explicó que no sabe cuánto tiempo seguirá jugando, pero que no será por muchos años más. "No demasiado. … No voy a jugar otros 21 años, eso es absolutamente seguro. Pero no mucho tiempo. No sé cuándo se cerrará esa puerta en cuanto a cuándo me jubilaré. Pero no me queda mucho tiempo", aseguró el alero de Lakers.

Desde hace mucho tiempo, el oriundo de Akron ha manifestado su deseo de esperar a que su hijo mayor, Bronny, pueda dar el salto al Draft para poder jugar junto a él en algún equipo de la NBA, pero todo parece que esto va a tener que esperar, mínimo, hasta el Draft de 2025 porque no pareciera que james Jr. fuera a entrar al de este año.

Asimismo, James está buscando un contrato que pueda mantenerlo activo por uno dos años más, por lo que podría terminar colgando las botas con 41 años de edad y 23 campañas a cuestas sobre su espalda.