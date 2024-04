NBA: ¡Leyenda! LeBron James igualó su marca personal de triples en victoria de Los Angeles Lakers

El 30 de diciembre LeBron James cumplirá 40 años, una edad en la que normalmente los atletas se retiran del alto nivel profesional. Pero en su caso es diferente, pues es la figura principal de Los Angeles Lakers, equipo histórico de la NBA que busca un puesto en los Playoffs.

Los angelinos se ubican en la novena casilla de la Conferencia Oeste con marca de 42 victorias y 33 derrotas. Por ello fue importante conseguir el triunfo como visitante ante Brooklyn Nets este domingo 31 de marzo, con marcador de 116-104.

Entre las claves del partido estuvo la superlativa actuación de James, quien terminó el partido con 40 puntos, siete rebotes y cinco asistencias, números colosales para cualquier jugador, pero que para LeBron se han convertido en normales desde que debutó en la liga en 2003.

LeBron James sigue vigente en la NBA

Sin embargo, siempre se ha considerado que lanzar detrás de la línea de 7.24 metros no es precisamente su fuerte, algo que ha cambiado esta temporada al registrar por el momento un 41.6% de acierto en triples. Esta eficacia tuvo su punto máximo ante Nets, cuando sumó nueve canastos de tres en 10 intentos. De esta manera, LeBron James igualó su tope personal en este apartado.

Finalizado el partido, el "Rey" habló con los medios, quienes le preguntaron por su vigencia a estas alturas de su vida como deportista. Allí, el alero de Los Angeles generó incertidumbre sobre su futuro.

"No sé cuándo va a cerrarse esa parte, cuando me retire, pero no me queda mucho tiempo", dijo el cuatro veces Jugador Más Valioso (MVP) de la NBA, quien registra promedio de 25.4 puntos, 8.1 asistencias y 7.3 rebotes en la presente temporada.