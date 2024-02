NBA: ¡Falta de concentración! Klay Thompson no muestra su mejor versión y protagoniza un blooper ante Clippers (+Video)

Tras el éxito alcanzado en la última década, Golden State Warriors está atravesando momentos difíciles y su dinastía parece estar llegando a su fin. Tras haber levantado el trofeo Larry O'Brien en cuatro ocasiones, el equipo dirigido por Steve Kerr ha estado tratando de levantar su nivel desde la temporada pasada y su núcleo de jugadores no ha rendido al nivel que han esperado desde la gerencia del conjunto.

De su "Big-Three", Stephen Curry ha sido el que se ha erigido como la piedra angular del equipo, pero Klay Thompson y Draymond Green no han estado al nivel que los ayudó a consagrarse como uno de los mejores conjuntos de los últimos años dentro de la Asociación. Justamente, Thompson ha sido el que más le ha costado volver a su mejor versión y su continuidad para la próxima zafra está en veremos.

Otro blooper más

Desde la pasada campaña, Thompson ha sido protagonista de varias jugadas particulares y, en esta ocasión, estuvo incluido en una jugada que afectó a su equipo, que se encontraba tratando de remontar su último partido ante Los Angeles Clippers. En su enfrentamiento antes los angelinos, Warriors se encontraba abajo en el marcador por tres puntos, luego de un triple de Brandin Podziemski, y se disponían a defender para tratar de igualar el encuentro con poco más de 35 segundos por jugar en el último periodo.

Sin embargo, Thompson decidió dar la falta a Russell Westbrook para congelar el reloj y enviar a Westbrook, quien no es un gran lanzador de tiros libres, a la línea de castigo, pero la reacción de su entrenador dejó ver que no estuvo nada de acuerdo con la infracción cometida por el escolta y que, al final, no le permitió a su equipo acortar las distancias para terminar cayendo por 125-130 en el Chase Center.