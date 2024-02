NBA: ¡Se hartó! Esta estrella no quiere seguir jugando con Los Ángeles Clippers

Los Ángeles Clippers se encuentra peleando los primeros lugares en la Conferencia Oeste en la presente temporada, pero no todo es color de rosa para los figuras actuales de la franquicia. El quinteto viene de vencer 130-125 a los Golden State Warriors en la jornada de este miércoles por la noche.

Previo al compromiso en el Chase Center, el equipo de Hollywood tomó cartas en el asunto sobre los miembros de la plantilla, previo al receso obligatorio por el All Star Game de la NBA. El conjunto angelinos decidió darle una "vacaciones anticipadas" a los jugadores PJ Tucker y Bones Hyland.

El primero de ellos llegó en el intercambio donde también estuvo involucrado James Harden desde los Philadelphia Sixers. El ala-pívot de 38 años ha mostrado su descontento con su participación en el tabloncillo desde que se unió a los Clippers y luce un futuro incierto de regresar a los tabloncillos con la organización.

"Siento que no debería tener que pasar por esto. No pedí estar aquí. No pedí ni exigí un intercambio para estar aquí", declaró el experimentado después de ser sacado de la rotación del quinteto de Los Ángeles.

Cabe destacar que, Tucker es el quinto jugador mejor pagado de la actual plantilla angelino con un salario de 11 millones de dólares. Pese a tener uno de los sueldos más elevados en la escuadra, el ex Sixers no ha sido tomado en cuenta por Tyronn Lue desde que llegó a la organización.

La decisión de los Clippers de darle descanso al veterano es para que pueda replantear su permanencia en Los Ángeles. El ala-pívot de 1,96 metros no ve acción desde el pasado 28 de noviembre ante Denver Nuggets y apenas registros números de 1.3 unidades por noche, 2.9 rebotes y 0.5 en 15 partidos disputados.