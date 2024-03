NBA: Esto fue lo que dijo LeBron James a las críticas hacia Jayson Tatum por no tener un título de campeón

Desde su llegada a la NBA en 2017, Jayson Tatum se mostró como el futuro de Boston Celtics y, poco a poco, se ha ido convirtiendo en una de las máximas estrellas de toda la liga. Incluso, en su primer año llevó a un conjunto de Celtics, sin Kyrie Irving y Gordon Hayward, hasta las Finales de Conferencia del Este.

Sin embargo, Tatum ha sido objetivo de muchas críticas porque no ha podido levantar el título de campeón y se ha quedado en el camino para poder obtener su primer trofeo Larry O'Brien, pese a contar con las herramientas necesarias y suficientes para ser claros favoritos al anillo. Ante esto, LeBron James habló en su nuevo podcast sobre ello y trató de quitarle presión al joven jugador comparándolo con su carrera en la liga estadounidense.

James apoya a Tatum

El alero de Los Ángeles Lakers comentó en el podcast "Mind The Game", en el que está junto a JJ Redick, que Tatum ha obtenido varios logros importantes en su joven carrera y no debería verse como un fracaso no haber ganado un campeonato hasta ahora.

“Tiene 25 años y creo que ha estado en las finales de conferencia cuatro veces y en la final de la NBA una vez. Tiene 25 años. No gané el primero hasta los 28. Creo que Joker ganó el primero a los 27. Creo que MJ también tenía 28... Creo que tenemos muchas expectativas sobre JT, pero él ha experimentado muchas cosas. de ganar en su carrera hasta el momento. Y, obviamente, todo el mundo quiere verlo superar el obstáculo, pero cuatro finales de conferencia y una aparición en finales antes de los 26 años es élite", aseguró James.

En esta campaña 2023-24, Boston es uno de los favoritos para obtener el título y Tatum es el mejor jugador en ese conjunto, por lo que su oportunidad de ser campeones pasarán por las manos de "JT" para poder superar a sus rivales en la Conferencia Este y volver a llegar a unas Finales, instancia que no alcanzan desde el 2022.