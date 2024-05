NBA: ¿Está bien el castigo? Esto dijo un ex jugador de la liga sobre la multa a Jamal Murray por sus acciones en el juego 2

En el juego 2 de las Semifinales de Conferencia Oeste de la NBA entre Denver Nuggets y Minnesota Timberwolves, Jamal Murray fue protagonista y no precisamente por su nivel de juego. El canadiense no tuvo su mejor partido en esta postemporada, solo anotó 8 puntos y tuvo 3 de 18 en tiros de campo por la asfixiante defensa de Minnesota.

El base de Nuggets se vio frustrado durante el segundo compromiso ante Wolves y arrojó varios objetos al tabloncillo mientras se disputaba el encuentro desde el banquillo. Murray lanzó una toalla y una bolsa térmica que pudieron haber causado la lesión de alguno de sus rivales o de sus propios compañeros si alguno los llegaba a pisar.

Por esto, la liga lo multó con 100.000 dólares y evitó suspenderlo para el próximo cotejo. Lou Williams, ex jugador de la NBA, habló sobre esta situación y reprochó la actitud tomada por Murray.

Williams está de acuerdo con el castigo

El veterano de 17 campañas en la liga estadounidense dijo que está contento con la multa económica para que Murray pueda disputar el tercer encuentro en Minnesota. "Me encanta, la NBA fácilmente podría haberles dado una salida a estos muchachos, suspenderlos para el Juego 3... no, te quedarás aquí y terminarás de recibir tu c*** pateado", dijo.

Murray y Nuggets se encuentran abajo en la serie por 0-2 y tienen que afrontar los dos siguientes encuentros en el Target Center, por lo que tendrán que tratar de sumar dos victorias para igualar la eliminatoria. Denver tiene una dura tarea ante un conjunto de Wolves que ha sabido plantarle cara a los actuales campeones de la liga.