NBA: ¡El rey de las multas! Esta fue la nueva sanción para Dillon Brooks

El polémico jugador canadiense Dillon Brooks estuvo evuelto en un nuevo inconveniente en la NBA, y es que en tan solo cinco minutos del primer juego de pretemporada de Toronto Raptors ante Indiana Pacers, el alero cometió una fuerte infracción sobre Daniel Theis, lo que acarreó una multa por parte de la liga.

Brooks golpeó en la zona de la ingle al jugador de Indiana durante el cruce del pasado martes, todo esto en el inicio del mismo. La acción se produjo cuando Theis estaba plantado en una acción de cortina y recibió la infracción, que después de la revisión de la terna arbitral, Dillon fue expulsado.

"Estaba intentando pasar el bloqueo" comentó el integrante de los Raptors para el Houston Chronicle. "Tal vez le haya golpeado debajo de la cintura, pero se ha levantado en seguida. No sé, es raro que cada vez que me pasa algo se me señale. Supongo que tiene que ver con mi reputación, porque para pitar una flagrante de tipo 2 en una jugada así tienes que estar convencido de que ha habido intención. Esto demuestra que el árbitro no me conoce y se ha dejado llevar por lo que dicen otros".

Por esta razón, Brooks recibió una multa de 25.000 dólares, lo que es la cuarta sanción a que le impone la NBA tan solo este año, primero estuvo un juego fuera por agredir Donovan Mitchell, luego le impusieron 35.000 dólares por agredir a un camarográfo y previo a la más reciente, 25.000 billetes verdes por negarse a declarar luego de ser eliminado en la postemporada pasada de la cosiderada mejor liga del mundo.