NBA: Ejecutivos de la liga vaticinan el puesto del Draft que será seleccionado Bronny James

El dilema con Bronny James sigue siendo la sensación en la NBA, ya que muchos esperan que sea seleccionado en el próximo Draft y su padre, LeBron James pueda irse de Los Ángeles Lakers para otro equipo donde su primogénito sea elegido.

Bronny James podría ser elegido en primera ronda

En una reciente discusión entre ejecutivos de la National Basketball Association (NBA), se ha planteado la posibilidad de seleccionar a Bronny James en la primera ronda del draft con el objetivo de atraer a su padre, la estrella de los Lakers, LeBron James, para unirse al equipo en la agencia libre. Según informes, varios equipos han considerado esta opción como una estrategia para convencer a LeBron James de unirse a su equipo.

Bronny James, hijo de LeBron James, ha declarado su elegibilidad para el draft de la NBA de este año. Aunque actualmente no se le proyecta como una selección de primera ronda, su participación en el draft ha generado interés y debate entre los equipos de la NBA. La posibilidad de que Bronny juegue en el mismo equipo que su padre ha sido un factor importante en estas discusiones.

Sin embargo, algunos expertos señalan que seleccionar a Bronny James en la primera ronda solo tendrá sentido si hay una garantía absoluta de que LeBron James firmará con ese equipo para jugar con su hijo. De lo contrario, podría ser más negativo que positivo para Bronny, ya que podría quedar en un equipo por encima de sus posibilidades.

No seleccionar a Bronny, una opción polémica

Incluso muchos ejecutivos recomiendan que no sea seleccionado, ya que algunos consideran que no está ni cerca de no ser un jugador de NBA, ya que crece de muchas habilidades para estar al menos en el nivel promedio.