NBA: ¡Se arrepiente! Estrella del Thunder admite estar decepcionado con el equipo por esta razón

En una declaración reciente, el jugador de baloncesto Gordon Hayward admitió su frustración con su papel en el equipo de los Oklahoma City Thunder (OKC). Hayward expresó su decepción por la falta de oportunidades para mostrar su talento y afirmó que siente que tiene mucho que ofrecer como jugador.

Hayward manifestó su disgusto

Estas declaraciones se produjeron en una entrevista después de un partido en el que Hayward no tuvo mucha participación. Hayward, quien actualmente juega para dicho equipo de Oklahoma, mencionó que estaba frustrado por cómo salió todo en su paso por OKC. Afirmó que esperaba tener más oportunidades para demostrar su valía como jugador, pero eso no sucedió.

Según sus palabras, pensó que se le daría la oportunidad de mostrar su potencial, pero eso no ocurrió. El jugador expresó su deseo de tener más tiempo en la cancha y de poder contribuir más al equipo. Afirmó que se siente frustrado por no haber tenido la oportunidad de hacerlo en OKC. Recordemos que Hayward es uno de los jugadores con mayor experiencia en ese equipo, pero al vez su rendimiento en cancha no fue el esperado por la franquicia y es por ello que decidieron no ofrecerle tantos minutos.

El Thunder no pudo evitar la eliminación en manos de los Dallas Mavericks, quienes jugaron de una grandiosa forma al remontar 16 puntos para ganar el compromiso y avanzar a la Final de la Conferencia Oeste, donde se medirá ante el ganador del Juego 7 entre Minnesota Timberwolves y Denver Nuggets.

Posible mudanza en la próxima temporada

Con esta declaración de Hayward, es posible que en la próxima temporada se una a otro equipo y así pueda tener un papel más protagónico, donde pueda llamar la atención de los aficionados y ganar más valor al momento de ser agente libre.