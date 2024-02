NBA: ¿De dónde proviene el apodo "Chef" de Stephen Curry?

Stephen Curry es indudablemente uno de los más destacados jugadores de baloncesto de todos los tiempos y, tras su participación histórica en el All-Star Game y en la competencia de triples, ha vuelto a captar la atención de los seguidores de la NBA.

La estrella de los Golden State Warriors es reconocido por su notable legado en las canchas y es el líder indiscutible en lanzamientos de triples en la historia de la liga; además, es conocido por el apodo "Chef" Curry, el cual ha sido objeto de admiración y mucha influencia en el mundo del baloncesto.

El apodo "Chef" de Stephen Curry tiene su origen en una estrofa de la canción del famoso rapero Drake, un ávido aficionado al baloncesto y seguidor de los Toronto Raptors, la ciudad natal del cantante. En su canción "0 to 100 / The Catch Up", el rapero canadiense utiliza una metáfora culinaria para referirse a Steph.

Desde entonces, Curry ha sido catalogado como el "Chef", tanto así que en cada juego suelen nombrarlo de esa manera, en especial los aficionados, quienes suelen llevar algo referente a su apodo, tales como un gorro de cocinero dibujado en sus pancartas.

Actualmente, Stephen Curry se encuentra liderando a los Warriors en el aspecto ofensivo, siendo además uno de los mejores jugadores de toda la liga con promedios de 28.0 puntos, 4.4 rebotes y 5.0 asistencias, junto con un efectivo porcentaje de tiros de campo de 46.2%.