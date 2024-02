NBA: ¡Cumpliendo su palabra! Esta estrella de Golden State Warriors ha demostrado que es el futuro del equipo (+Detalles)

Para Golden State Warriors no todo pueden ser malas noticias. Pese a no estar teniendo la temporada que pensaban, la gerencia debe estar feliz de que una de sus últimas apuestas en el Draft, Jonathan Kuminga, está mostrando el mejor nivel que ha tenido en su tiempo en la liga y podría dar señales de que es una de las caras del futuro de la franquicia.

Hace varias semanas, el congoleño habló sobre su rol dentro del equipo y no se mostró contento con el tiempo de juego que estaba recibiendo. Luego de esto, Steve Kerr hizo los ajustes y le ha dado más oportunidades para que el alero pueda mostrar todo su talento sobre el tabloncillo. Incluso, Kuminga dio unas declaraciones donde aseguró que no tenía marca en la NBA: “Yo con el balón, nadie me defiende”.

Kuminga decía la verdad

Tras haber dicho eso, Kuminga se ha mantenido fiel a su palabra y, desde entonces, ha jugado 17 compromisos, teniendo promedios de 20.4 puntos y 6.1 rebotes con un 65.1% en tiros verdaderos. Esto, sin duda alguna, es de las mejores noticias que puede recibir el conjunto de Warriors debido a que el alero fue una de las apuestas del equipo en el Draft de 2021 y no había podido mostrar todo lo que puede hacer en una cancha.

El bajo rendimiento de Klay Thompson podría causar que Kuminga gane cada vez más relevancia dentro de la rotación de Kerr y se gane su un puesto dentro de la rotación titular de Golden State. Sin embargo, habrá que esperar y ver si el congoleño logra terminar esta temporada con esos promedios para tratar de que su equipo clasifique a postemporada.