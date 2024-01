NBA: ¿Arreglarán las cosas? Esto dijo Dwight Howard sobre los comentarios de Shaquille O'Neal acerca de su mala relación

Dentro de la NBA, hay ciertas historias particulares de relaciones que no son muy amistosas entre varios jugadores. Una de ellas es la de Shaquille O'Neal y Dwight Howard, debido a las comparaciones que hacían por sus estilos de juego similares y que no le gustaban para nada a "Shaq", quien más de una vez dijo que Howard nunca podía llegar a ser lo que él fue.

Incluso, Howard fue drafteado por Orlando Magic en la posición 1 del 2004, mismo equipo que seleccionó a O'Neal en 1992, y fue apodado como "Superman" por su poderío físico y su capacidad de salto que lo hacían un jugador especial, sobre todo en el aspecto defensivo. Este mismo apodo era con el que se conocía a "Shaq" y esto no le cayó muy bien al pívot debido a que consideraba que "D12" no era lo suficientemente fuerte como para ser considerado su sucesor y que era "blando".

Sin embargo, las últimas declaraciones de O'Neal parecen haber acabado con la disputa existente entre ambos. El cuatro veces campeón de la NBA habló sobre Howard y destacó que le tiene mucho aprecio, pero su forma de motivar a los demás es siendo rudo y con comentarios fuertes. "Amo a Dwight, un montón de gente no lo sabe. Esta es la primera vez que lo digo", comentó.

Respuesta de "D12"

Ante las declaraciones de O'Neal, Howard utilizó sus redes sociales y expresó su intención de arreglar las cosas con el ex jugador para limar las asperezas. "Yo nunca tuve un problema contigo, así que finalmente podemos terminar esto como adultos", escribió en su cuenta de X, anteriormente Twitter, sobre las palabras de "Shaq".

Durante todos estos años, "D12" nunca respondió ante los comentarios negativos que hacía O'Neal sobre él y siempre dejó claro que no entendía el odio que sentía "The Diesel", pero ahora esto parece que llegará a su final por lo dicho por el histórico jugador, reconocido como uno de los más dominantes de todos los tiempos, en el podcast de Trae Young, From The Point Podcast.

Las similitudes entre las carreras de ambos los hacen ver como dos caras de una misma moneda. Los dos fueron primeras selecciones del Draft de Orlando Magic, llevaron al conjunto de Florida a unas Finales y, luego, decidieron irse a Los Ángeles Lakers. Aunque "Shaq" ganó tres títulos con Kobe Bryant en el equipo angelino, Howard no tuvo la misma suerte y fue en su segunda experiencia con los laguneros, bajo el liderazgo de LeBron James, que pudo obtener su primer campeonato de la NBA.