NBA: Anthony Edwards rechaza a este programa deportivo y a Dramond Green por una particular razón

En solidaridad con Karl-Anthony Towns y Rudy Gobert contra las críticas de Draymond Green, la estrella estadounidense, Anthony Edwards y los Minnesota Timberwolves decidieron no participar en las entrevistas de "Inside The NBA", según informa The Athletic.

Edwards defiende a sus compañeros

Según fuentes del equipo citadas Edwards estaba rodeado de un equipo muy unido, uno con una química tan fuerte que decidió como grupo que ningún jugador aparecería en el programa 'Inside the NBA' de TNT después de su victoria en el Juego 4 en Dallas.

Esta decisión fue una muestra de apoyo a Gobert y Towns, quienes fueron objeto de críticas despectivas y aparentemente personales por parte del panelista y alero de los Golden State Warriors, Draymond Green.

La decisión de los Timberwolves de no participar en las entrevistas de "Inside The NBA" es un gesto de solidaridad con Gobert y Towns, y demuestra la unidad y la química fuerte que existe en el equipo.

Green el mayor crítico de los Wolves

Green ha aprovechó la Final de la Conferencia Oeste para destruir al jugador dominicano y al francés que pertenecen a la plantilla de los Minnesota Timberwolves, es por ello que Edwards, como figura principal de dicho equipo decidió no formar parte de las entrevistas mencionadas, demostrando que está completamente comprometido con este equipo y muestra un ejemplo de un líder, defendiendo a sus compañeros ante toda crítica que puedan recibir a lo largo de su tiempo juntos.