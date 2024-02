NBA All Star Game: ¡Voló! Impresionante Alley Oop de Giannis Antetokounmpo

La capacidad atlética de Giannis Antetokoumpo no está en duda. El gigante griego de Milwaukee Bucks no iba a dejar pasar la oportunidad de poner su sello en este All Star Game de la NBA, que se efectúa este domingo 18 de febrero en el Gaingridge Fieldhouse de Indianápolis.

Ya en los minutos finales del segundo cuarto, Trae Young se arriesgó con un pase de cancha a cancha para Giannis Antetokoumpo, quien no dejó que el balón bajara y culminó un magnífico alley oop que impresionó a los presentes, ofreciendo más espectáculo a una noche cargada de talentos, con los mejores exponentes de la mejor liga del mundo.

En la primera mitad, Giannis ya posee 12 puntos en 13 minutos jugados con 6-10 en tiros de campo. Mientras que Young ha dado tres asistencias y anotó par de puntos.