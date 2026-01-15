Los Hornets retirarán el dorsal 30 de la leyenda Dell Curry

Suscríbete a nuestros canales

El próximo 19 de marzo, el Spectrum Center de Charlotte vivirá una de las noches más emotivas de su historia. Los Hornets han anunciado oficialmente que elevarán a lo más alto del pabellón el número 30, en honor al hombre que definió la identidad de la franquicia desde sus cimientos: Dell Curry.

El patriarca de una de las dinastías más influyentes del baloncesto moderno recibirá finalmente el tributo definitivo de la organización donde se convirtió en un ícono, mucho antes de que su hijo Steph transformara el juego con ese mismo dorsal.

Un legado de fidelidad y precisión

La carrera de Dell Curry en Charlotte es un testimonio de longevidad y excelencia saliendo desde el banquillo. De sus 16 temporadas en la NBA, Curry dedicó 10 campañas completas a los Hornets, convirtiéndose en el alma de un equipo que cautivó a la liga en la década de los 90.

Su impacto no se limitó a su elegancia para lanzar el balón; los libros de récords de la franquicia siguen llevando su nombre en las páginas principales:

El más constante: Se mantiene como el líder histórico de la franquicia en partidos jugados , con un total de 701 encuentros vistiendo la camiseta de Charlotte.

Ametralladora de puntos: Ocupa el segundo lugar de todos los tiempos en anotación para el equipo, acumulando 9,839 puntos .

El mejor revulsivo: Su pico de rendimiento llegó en la temporada 1994, cuando fue galardonado con el premio al Sexto Hombre del Año, consolidándose como la amenaza más temida de la segunda unidad en toda la NBA.

El origen del dorsal 30

Para las nuevas generaciones de aficionados, el número 30 está intrínsecamente ligado a la figura de Stephen Curry. Sin embargo, en Carolina del Norte, ese número siempre perteneció a Dell. Esta ceremonia no solo honra su capacidad anotadora, sino que cierra un círculo familiar y profesional; es el reconocimiento al hombre que enseñó los fundamentos del tiro a una generación y que se mantuvo fiel a una ciudad durante más de una década.

El evento del 19 de marzo promete reunir a la familia Curry al completo y a grandes leyendas de los Hornets, en un acto que promete detener el tiempo para recordar los días en que el 30 original hacía saltar a los aficionados de sus asientos con su inconfundible mecánica de disparo.