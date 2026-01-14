El mago de Giresun: Alperen Şengün escala al Olimpo de los pívots pasadores

Suscríbete a nuestros canales

La NBA está siendo testigo de una evolución sin precedentes en la posición de pívot, y en el centro de esta revolución se encuentra un joven turco que desafía la lógica del tiempo. Anoche, tras otra exhibición de visión de juego y potencia ofensiva, Alperen Şengün alcanzó un hito que lo sitúa oficialmente entre la élite histórica de la liga: ya es el sexto pívot con más partidos de 20 puntos y 10 asistencias en toda la historia de la NBA.

Lo más asombroso de la estadística no es solo el "qué", sino el "cuándo". Con apenas 23 años, la estrella de los Houston Rockets ha logrado en cuatro temporadas lo que a la mayoría de las leyendas les tomó una carrera completa.

Un club exclusivo de leyendas

La lista que Şengün acaba de escalar no es una cualquiera; es un compendio de los hombres más dominantes y versátiles que han pisado una duela. Al colocarse en la sexta posición histórica en partidos de 20p/10a para un center, el turco ahora comparte espacio en los libros de récords con nombres de la talla de:

Nikola Jokić: El líder indiscutible y referente moderno. Wilt Chamberlain: El hombre de los récords imposibles. Kareem Abdul-Jabbar: El máximo anotador histórico hasta hace poco. Domantas Sabonis: El motor de los Kings actuales. Bill Walton: El genio de los pases en los 70. Alperen Şengün: El joven prodigio de 23 años.

Precocidad que asusta

La madurez de Şengün ha dejado boquiabiertos a propios y extraños. Mientras que centros tradicionales suelen alcanzar su pico de visión de juego cerca de los 30 años, Alperen ha convertido el pase de salida y la distribución desde el poste alto en una forma de arte antes de siquiera terminar su primer contrato de extensión máxima (firmado en 2024 por $146 millones).

Esta temporada, Şengün está promediando máximos de carrera en puntos (21.7) y asistencias (6.6), consolidándose como el eje gravitacional del sistema ofensivo de Houston. Su capacidad para castigar en el poste bajo obliga a las defensas a enviar dobles marcas, momento en el que su instinto de pasador (comparado frecuentemente con el de Jokić) castiga al rival con una precisión quirúrgica.

¿Hasta dónde puede llegar?

Si mantenemos la proyección actual, Şengün no solo superará a Walton y Sabonis en un par de temporadas, sino que se perfila como el único retador real a largo plazo para los volúmenes asistidores de Nikola Jokić. A su edad, ni Chamberlain ni Abdul-Jabbar habían mostrado una dependencia tan creativa en el pase como la que exhibe el número 28 de los Rockets.

"No estamos viendo a un pívot que sabe pasar; estamos viendo a un base de 2.11 metros atrapado en el cuerpo de un pívot", comentó un scout de la Conferencia Oeste tras el partido de anoche.

A sus 23 años, Alperen Şengün ya posee el récord de más asistencias totales para un pívot antes de cumplir dicha edad, superando marcas que se mantuvieron vigentes por décadas